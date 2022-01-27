白雪公主電影或無小矮人？ 《權力遊戲》男星炮轟過時

迪士尼白雪公主與七個小矮人的故事膾炙人口，迪士尼也將白雪公主的故事翻拍成真人版電影。但《權力遊戲》飾演小惡魔一角的男星Peter Dinklage本身患有侏儒症，狠批小矮人角色屬刻板印象及過時觀念。迪士尼回應指，會檢視小矮人角色及諮詢侏儒症患者意見。

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Peter Dinklage出席美國演員Marc Maron的博客節目時，表示迪士尼（Disney）自豪地宣布選擇了拉丁裔女演員Rachel Zegler飾演白雪公主，在某方面有進步。

但他批評迪士尼堅持呈現白雪公主與小矮人的故事，是一種過時的表現。他不滿迪士尼雙重標準，在關注演員陣容的種族多樣性，但繼續保留白雪公主故事的刻板印象。

Peter Dinklage不滿地表示：

佢哋覺得自己對呢位女演員充滿愛同尊重，同覺得自己做緊正確嘅事而非常自豪。但我只係覺得佢地究竟做緊乜？

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他認為迪士尼仍可以講述白雪公主的故事，但有必要調整故事情節以反映現代標準和價值觀。

迪士尼表示白雪公主真人版電影尚有幾年才上映，公司會像當年拍攝真人版阿拉丁及花木蘭電影一樣，聘請文化顧問。

迪士尼又表示自電影最初製作階段，公司一直致力重新構思小矮人角色，也一直在與侏儒症人士進行討論。

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責任編輯：鄭錦玲