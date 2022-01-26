【異動股】 美銀證券降申洲國際盈測 股價連跌3日累挫近一成

美銀證券發表研究報告指，基於申洲國際（02313）自去年第三季以來受新冠疫情的不確定性影響，決定下調對其2021年及2022年每股盈利預測各5%及3%，以反映越南、寧波廠房及人民幣升值等因素。申洲國際股價三連跌，今日（26日）最低見145.2元，最多跌8%，收報143.5元，跌7.4%，成交額11.9億元，為表現最差藍籌股。

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該行預計，申洲毛利率將從2020年的31.2%，下降至2021年的28%左右，主要因去年第三季度越南廠房關停期間的經營去槓桿化以及第四季度人民幣升值帶來不利因素。但該行相信，公司今年會迎來復甦的一年，因訂單強勁及產能釋放，相信其長綫前景鞏固。

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該行重申對申洲國際「買入」評級，目標價178元，並指寧波廠房復産快於預期，相信關停10個工作天，預計令總體産能損失不多於2%。

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記者：郭秀慧