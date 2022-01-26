【二手樓價】年關將近議幅再擴大　龍成花園兩房放盤2個月　減價逾一成556萬沽

近日減價盤湧現，業主想趁過年前賣樓，亦有不少買家想換樓入市，更有單位大幅減價售出，減幅逾一成。中原地產陳逸承表示，最近議價空間有所增加，即使年近歲晚，仍有不少買家積極尋寶，市場氣氛不俗。

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陳逸承表示，屯門龍成花園1座中層A室近日錄成交，實用面積473平方呎，兩房間隔，去年11月叫價638萬元，本月中降價至618萬元，最終累減80萬元，以558萬元沽出，折合實用呎價11797元，減幅近13%。

陳逸承表示，買家為上車客，鍾情屋苑環境清靜，上址內櫳企理，價錢吸引，迅速決定承接。據了解，原業主於2010年2月以165萬元買入單位，持貨12年轉售，帳面獲利393萬元，單位升值2.4倍。

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