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【內房危機】養生項目爛尾被收回土地 中國恒大顧此失彼？

股樓投資 19:06 2022/01/26

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中國恒大 （03333） 反復強調要全力開工保證成功交樓，但項目主要集中於住宅，商業項目則難以顧及。早前網傳恒大在河南的養生谷項目將成爛尾樓，當地政府回應指傳聞屬實，當局收回千餘畝閒置土地，將推動盡快恢復項目健康發展。

 

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延伸閱讀：【2022年部署】瑞銀予恒指明年目標27000點 推薦8大港股為明年首選 見【下一頁

 

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政府表示，上述項目於2020年6月停工，沒有明確復工時間，2021年10月收回項目近1200餘畝土地。根據恒大的資料，養生谷在全國有超過10個項目，建立全方面全齡化的養生新生活，打造國內規模大、檔次高的養老勝地。早前位於江蘇南京的養生谷項目亦被指已停工近1年。

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

經濟 港股 養生 中國恒大（03333）

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