壬寅虎年財運來 新春利是股日日派 股市 19:00 2022/01/26 分享： 壬寅虎年財運來，新春利是股日日派。重溫推介原因及買賣策略↓ 朱晉民：蘋果公司（AAPL.US）－2020年1月26日 推介日前收市價表現：159.78美元 聶振邦－啟明醫療 （02500）－2020年1月25日 推介日前收市價表現：30.4元 按此重溫→*虎年港股玄學預測 玄學家林建華批算各板塊走勢* 欄名 : 潛力股精選 最新專欄文章 更多 【潛力股精選】孫運喜：紫金礦業（02899） 今日 【潛力股精選】孫運喜：紫金礦業（02899） 【潛力股精選】（新春版）朱晉民：蘋果公司（AAPL.US） 今日 【潛力股精選】（新春版）朱晉民：蘋果公司（AAPL.US） 【潛力股精選】（新春版）虎年利是股－啟明醫療 （02500) 2022/01/25 【潛力股精選】（新春版）虎年利是股－啟明醫療 （02500) 【潛力股精選】孫運喜：中國民航信息網站（00696） 2022/01/25 【潛力股精選】孫運喜：中國民航信息網站（00696） 【潛力股精選】梁耀康：贛鋒鋰業（01772） 2022/01/24 【潛力股精選】梁耀康：贛鋒鋰業（01772） 股票 美元