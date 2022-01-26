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壬寅虎年財運來　新春利是股日日派

股市 19:00 2022/01/26

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壬寅虎年財運來，新春利是股日日派。重溫推介原因及買賣策略↓

朱晉民：蘋果公司（AAPL.US）－2020年1月26日

  • 推介日前收市價表現：159.78美元

聶振邦－啟明醫療 （02500）－2020年1月25日

  • 推介日前收市價表現：30.4元

按此重溫→*虎年港股玄學預測 玄學家林建華批算各板塊走勢*

欄名 : 潛力股精選

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