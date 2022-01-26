【FedEx】FedEx Express採用人工智能分揀機械人　推動智慧物流發展

▲ FedEx Express宣布與中國的藍胖子機器智慧Dorabot合作，採用該企的人工智能驅動的智能分揀機械人DoraSorter，以處理不斷增長的電子商貿貨運量。（FedEx 提供圖片）

FedEx Express宣布與中國的藍胖子機器智慧Dorabot合作，採用該企的人工智能驅動的智能分揀機械人DoraSorter，以處理不斷增長的電子商貿貨運量。

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作為FedEx在中國投入使用的首個分揀機械人，DoraSorter用於FedEx位於廣州的華南電子商貿貨件分揀中心，該中心佔地面積約為5,200平方米。

最高可承載10公斤包裹

DoraSorter現已投入到日常的分揀工作，處理來自華南地區電子商貿客戶的進出口小型包裹。FedEx和藍胖子團隊將根據操作要求對機械人進行調整，並探索更多的應用場景。DoraSorter可以根據包裹的目的地進行分揀操作，從而配合分揀中心的總體操作流程。

該機械人的最高可承載10公斤包裹，最多可同時操作100個目的地；具備特製抽屉式「爪手」，能夠與傳送帶無縫銜接通過掃描貨物條碼識別貨物目的地，「爪手」從傳送帶接收包裹，隨後將包裹移動至對應的櫃口。

FedEx Express亞太、中東及非洲地區總裁裴佳華（Kawal Preet）表示，「隨著電子商貿在零售業中逐漸佔據重要地位，顧客對上門取派件速度的重視成為分揀機械人應用的主要推動力」。

先進技術簡化操作

FedEx近期不斷利用先進技術簡化操作。去年10月，FedEx與新石器公司合作，在中國測試自動駕駛遞送車。FedEx還在亞太、中東及非洲地區測試了FedEx SameDay Bot自動派送機械人Roxo，以探索未來無人接觸式「最後一公里」遞送。

此外，FedEx還推出了一種由感測器驅動的物流設備SenseAwareID，旨在加強急救藥品和緊急醫療物資等重要貨物的追蹤能力、運輸準確度和時效性。

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責任編輯：李智美