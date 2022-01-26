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【大行報告】 星展料中移動或提升派息比率 可成股價催化劑

股樓投資 18:48 2022/01/26

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星展發表研究報告指，中移動（00941）或將股息分派比率逐步提高，予其「買入」評級，目標價68.6元。 中移動股價今日（26日）今日造好，最多升近3%，高見53.8元，收報53.4元，升2.1%，成交額23.4億元。

同場加映﹕【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

該行指，考慮到中移動今明兩年資本開支預算穩定，加上同業中電信（00728）股息增加，預計中移動將在2023財年將股息分派比率逐步提高至70%，股息回報料達9%，股息上漲將成為觸發股價重估的積極催化劑。

【大行報告】 大摩續看好具創新藥產品綫藥企 首選呢兩隻生物科技股【見下頁

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該行又指，中移動母公司宣布將進一步斥資30億至50億元人民幣增持中移動A股，以早前收市價計佔A股流通量約0.25%至0.4%，增持將穩定A股價格，預計對H股股價反應中性。

同場加映：【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

該行表示，由於中移動5G業務營運成本較高，市場擔憂業務盈利能力，但相信隨着5G普及率提高及地方政府提供租金與電費補貼等以鼓勵5G投資，預期盈利能力將會提高。該行預計，中移動2022財年5G業務滲透率將從去年的41%提升至61%，從而推動移動ARPU（每用戶平均收入），令業務盈利能力有所改善。

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記者：郭秀慧

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