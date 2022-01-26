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【Bitcoin】別人恐懼我貪婪 比特幣大跌無阻「巨鯨」入場 總持有量達到 12.5 萬顆比特幣

理財智慧 18:43 2022/01/26

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比特幣與加密貨幣市場在過去一週大跌，在市場一片哀號之時，有公司卻趁機買進上千顆比特幣，現時這條無名巨鯨所持有的比特幣數量已經比 MicroStrategy 還要多。MicroStrategy（微策略）是美國公開上市公司，他們以交易加密貨幣為主要營利管道，根據最新的數據顯示，這間公司目前持有 12.43 萬顆比特幣。

IMF呼籲薩爾瓦多終止比特幣法定貨幣地位【下一頁

同場加映：【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

而目前條無名巨鯨，手上所持有的比特幣為世界第三大，在過去三天比特幣跌破 3.6 萬美元時開始大手購入，據外媒資料，該公司先是在1月22日（星期六）先以1,200萬美元購入328顆比特幣，又在1月25日（星期二）以580萬美元追加160顆，最後在今天（1月26日）投入2,219萬美元，購入605顆比特幣，總持有數量來到12.5萬顆，超越上市公司MicroStrategy。

同場加映：【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

根據 MicroStrategy 的財報，他們手上的比特幣平均持有成本是 30,159 美元。而這位無名巨鯨的成本則是驚人的 22,000 美元，因此即使比特幣在近期不斷暴跌，但它的帳面上的獲利仍然高達18億美元。「別人恐懼我貪婪」是市場不變的定律，但說來說去還是「本多終勝」，如果你也有 20 幾億美元成本可以用來攤平，就更有貪婪的勇氣了。

【職場熱話】無薪病假都要醫生紙？ 稍有不適休息便可 打工仔嘆請一日假卻掉過千元【下一頁

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記者：鄭日棱

 

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