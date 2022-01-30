【英倫的天空@iM網欄】英國率先行除口罩令 國民爭取繼續在家工作

剛剛踏入2022， 英國已率先宣布新一輪與疫情共舞措施。 英國政府宣布未來市民在公共場所包括商場、地鐡內等等不再需要強制戴口罩和出示健康通行證，英國政府深信疫情高峰已過，相信不會再有更高嘅數字出現。而且中學生已經率先在教室不再需要佩戴口罩，老師及學校所有教職員工亦包括在內。

「大衞叔叔，咁小學生呢？」

在過去的疫情，小學生一向是豁免戴口罩，英國的衞生防疫專家一向認為此新冠病毒及其變奏版對小孩的攻擊性不大，亦覺得孩子天生愛自由，孩子們也不會正確地使用口罩，英國亦難買到兒童型號的口罩，種種因素，最後孩子們就從來不用強制戴口罩了。

巿民普遍支持政府的解罩行動，現時全英近七成人口已經完成第二針，超過五成半人口完成第三針加強劑。疫苗抗疫已經成為主流的生活態度，國家正邁向羣體免疫，而很多國家旅客飛英國也不再需要隔離，只需要第二天作自行檢測即可。

有見及此；英國很多機構及公司都開始下令員工們陸續返回公司崗位工作，但是過去兩年的在家工作已經令英國人覺得更便利舒適，顧員同顧主對辦工室效率的定義總是有分歧。

我們有次平日走上倫敦市中心的公園；很多年輕上班族都洋洋得意地躺在草坪上；邊飲咖啡邊工作；好不瀟灑。

現時英國打工仔又想爭取在家工作為常態，甚至硏究每星期只進行四天工作。英國人的躺平生活態度可以說是不遺餘力。作為公司老板，面對英國的高稅率及打工仔人權大過天，在英國做老細要平衡和滿足各方的需求，真是不容易做。

作者_大衞叔叔（姚大衞）簡介： 為Hopeland Academic總監，多年來因工作原因一直於香港和英國兩地遊走。他熟悉英國的生活環境，不論是居住投資，移民政策、或是家長最關注的英國升學，大衞叔叔也樂意分享個人經驗和心得。

更多英倫的天空@大衞叔叔（姚大衞）的文章請按此

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！