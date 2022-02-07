【iMoney GIFTaway】送尚護健口健樂Oralmedic清新口氣珠 - 果味薄荷 (6粒裝)*5盒（總值$175）

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初七人日，祝大家生日快樂！

農曆新年就係大吃大喝嘅日子，食完團年飯隔幾日又食開年飯，加上拜年期間的蘿蔔糕、年糕、煎堆及其他賀年美食，一連數日不停食食食，容易造成消化不良等腸胃問題。

所以今期【iMoney GIFTaway】為大家準備咗一份貼心生日禮物 - 【尚護健口健樂Oralmedic清新口氣珠 - 果味薄荷】，有效針對口氣根源問題，消除因消化不良及胃氣多所引致的打嗝異味及口氣！

獨有爽胃配方 - 日本乳酸菌及沙棘油，可快速到達腸道，提升胃部健康，緩化胃氣脹，健腸助消化。產品無藥性成份及無糖配方，只需每天1粒，持久清新口氣！

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截止日期﹕2022年2月14日（下午2時正）

^圖片只供參考

^如未完成所有遊戲步驟，將喪失得獎資格。

^個別得獎者將於活動截止日期後7個工作天內收到得獎通知。

^是次禮品將以平郵方式送出。

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