【二手機】2021年最保值二手機排名出爐　哪款iPhone最保值？

▲ 在二手市場保值率表現最佳五款手機中，其中四款來自蘋果，唯一打入前五名的Android手機就只有Google Pixel 5。（AFP）

不少人購買新手機時喜歡折舊換新（Trade In），或轉至二手市場售賣套現。據美國二手機交易平台SellCell早前發表的數據顯示，在二手市場保值率表現最佳五款手機中，其中四款來自蘋果，唯一打入前五名的Android手機就只有Google Pixel 5。

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據SellCell最新發表的數據顯示，截至去年12月31日，在二手市場保值率表現最佳的排名前五名手機中，有四款都來自蘋果的iPhone 12系列，以「保值率」（二手回收價 / 定價）來說，蘋果iPhone 12 Pro Max在推出一年多後，於二手市場以69.3％ 的「保值率」取得第一。其次是iPhone 12 Pro（66.2％）、iPhone 12（65.1％），以及iPhone 12 mini（56.2％）。

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至於唯一上榜的Android手機Google Pixel 5，則以50.2％ 的「保值率」排名第五。報告指，Google Pixel 5在推出一年多後仍能以相當於原本售價的五折售出，可說是創下Pixel手機推出以來，二手機保值率最好的產品。

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責任編輯：廖淑瑩