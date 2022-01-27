  • 19°C
香港時間 : 2022127日 (四) 09:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【亞裔歧視】三藩市仇恨犯罪年增逾5倍 未來增聘警察

環球社會熱點 09:05 2022/01/27

分享：

美國去年出現多宗亞裔仇恨罪案，美國三藩市周二公布數據指，當地針對亞裔的仇恨犯罪個案數目去年增加逾5倍。美國三藩市市長布里德表示，數據或未能完整反應現時情況。布里德指中國農曆新年慶祝活動即將舉行，未來將和警察合作提高保護力度。

紐約亞裔女被推落地鐵路軌死亡 警方拘流浪男 【下一頁】

三藩市政府周二公布警察初步統計數據表示，當地針對亞裔仇恨犯罪個案從2020年的9宗，增至2021年的60宗，增幅達567%。布里德（London Breed）表示，數據或未能完整反應現實，承諾未來將和警察部門合作，並提醒民眾在農曆新年來臨之際提高保護意識。

布里德指，警察部門因疫情關係，已出現多人缺勤情況。她指明白有更多的罪案並未被紀錄在案，當局希望民眾感到安全，正積極地招聘警察，希望能社區如承諾中一般得到保護。

紐約新市長援助唐人街 要拜登幫特朗普向亞裔道歉？ 【下一頁】

三藩市警察局局長史葛（Bill Scott）發表聲明表示，對正對亞裔仇恨犯罪個案數目感到震驚，但強調當中大部分犯人已被拘捕。史葛亦透露，去年曾逮捕1名人士共涉31宗仇恨犯罪個案，佔總數逾半。

史葛敦促民眾向警方報告任何可疑行為，並指警方已增加可聯絡語言種類。警方希望藉此機會警告，針對任何類型的偏見攻擊個案，警方都會追究肇事者責任。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

紐約亞裔女被推落地鐵路軌死亡 警方拘流浪男
2022/01/16
紐約亞裔女被推落地鐵路軌死亡 警方拘流浪男
紐約新市長援助唐人街 要拜登幫特朗普向亞裔道歉？
2022/01/05
紐約新市長援助唐人街 要拜登幫特朗普向亞裔道歉？
美國亞裔主播新年食餃子 觀眾竟投訴種族歧視
2022/01/05
美國亞裔主播新年食餃子 觀眾竟投訴種族歧視
輝瑞告亞裔前僱員涉盜機密 包括新冠疫苗資料
2021/11/25
輝瑞告亞裔前僱員涉盜機密 包括新冠疫苗資料
芝麻街首現亞裔角色 7歲韓裔女孩「芝英」登場
2021/11/17
芝麻街首現亞裔角色 7歲韓裔女孩「芝英」登場

你可能感興趣

紐約亞裔女被推落地鐵路軌死亡 警方拘流浪男
19:29 2022/01/16
紐約亞裔女被推落地鐵路軌死亡 警方拘流浪男
紐約新市長援助唐人街 要拜登幫特朗普向亞裔道歉？
15:53 2022/01/05
紐約新市長援助唐人街 要拜登幫特朗普向亞裔道歉？
美國亞裔主播新年食餃子 觀眾竟投訴種族歧視
13:54 2022/01/05
美國亞裔主播新年食餃子 觀眾竟投訴種族歧視
歧視 罪案 美國 三藩市 亞洲 農曆新年

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（01月27日 時間09:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（01月27日 時間09:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月27日 時間09:00）
【歐洲疫情】英國死亡人數創近1年新高 法國確診首破50萬
【歐洲疫情】英國死亡人數創近1年新高 法國確診首破50萬
【英國王室】哈里梅根收1.89億僅一集 Spotify忍唔住請人監督
【英國王室】哈里梅根收1.89億僅一集 Spotify忍唔住請人監督
【Omicron】可於塑膠表面存活8日 專家教一招殺毒
【Omicron】可於塑膠表面存活8日 專家教一招殺毒
【Omicron變種】世衛：下個傳染力更強 致命率成疑
【Omicron變種】世衛：下個傳染力更強 致命率成疑
【科興疫苗】第3針溝針增抗體 助對抗Delta及Omicron
【科興疫苗】第3針溝針增抗體 助對抗Delta及Omicron
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款