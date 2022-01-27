【亞裔歧視】三藩市仇恨犯罪年增逾5倍 未來增聘警察

美國去年出現多宗亞裔仇恨罪案，美國三藩市周二公布數據指，當地針對亞裔的仇恨犯罪個案數目去年增加逾5倍。美國三藩市市長布里德表示，數據或未能完整反應現時情況。布里德指中國農曆新年慶祝活動即將舉行，未來將和警察合作提高保護力度。

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三藩市政府周二公布警察初步統計數據表示，當地針對亞裔仇恨犯罪個案從2020年的9宗，增至2021年的60宗，增幅達567%。布里德（London Breed）表示，數據或未能完整反應現實，承諾未來將和警察部門合作，並提醒民眾在農曆新年來臨之際提高保護意識。

布里德指，警察部門因疫情關係，已出現多人缺勤情況。她指明白有更多的罪案並未被紀錄在案，當局希望民眾感到安全，正積極地招聘警察，希望能社區如承諾中一般得到保護。

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三藩市警察局局長史葛（Bill Scott）發表聲明表示，對正對亞裔仇恨犯罪個案數目感到震驚，但強調當中大部分犯人已被拘捕。史葛亦透露，去年曾逮捕1名人士共涉31宗仇恨犯罪個案，佔總數逾半。

史葛敦促民眾向警方報告任何可疑行為，並指警方已增加可聯絡語言種類。警方希望藉此機會警告，針對任何類型的偏見攻擊個案，警方都會追究肇事者責任。

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責任編輯：李俊儀