拜登會否因為罵記者而下台？對美股有何影響 孫運喜這樣分析 股市 18:20 2022/01/26 分享： 美國總統拜登（Joe Biden）回應記者問及通脹問題時，俏俏說粗話「意外」被廣播。拜登在上任後的精神狀態一直備受關注，有投資者疑惑，拜登一旦要下台，對美股有何影響《iMoney》主編孫運喜（Ricky）這樣分析。 ＊壬寅虎年金融市場形勢如何？《ET財智Talk》邀請玄學家林建華批算* 欄名 : 3分鐘睇市 相關文章 微軟（MSFT.US）業績勝預期股價仍急跌 買入還是沽貨時？ 今日 微軟（MSFT.US）業績勝預期股價仍急跌 買入還是沽貨時？ TESLA（TSLA.US）業績勢必好過預期 股價前景又點睇 今日 TESLA（TSLA.US）業績勢必好過預期 股價前景又點睇 「華爾街騎劫聯儲局」仍湊效？對加息步伐有何影響？ 今日 「華爾街騎劫聯儲局」仍湊效？對加息步伐有何影響？ 中聯重科1157股價具向上催化劑 惟有一項風險要留意 今日 中聯重科1157股價具向上催化劑 惟有一項風險要留意 龍源電力916股價瘋狂過後回歸平靜 風電股前景點睇？ 今日 龍源電力916股價瘋狂過後回歸平靜 風電股前景點睇？ 你可能感興趣 微軟（MSFT.US）業績勝預期股價仍急跌 買入還是沽貨時？ 今日 13:41 微軟（MSFT.US）業績勝預期股價仍急跌 買入還是沽貨時？ TESLA（TSLA.US）業績勢必好過預期 股價前景又點睇 今日 17:38 TESLA（TSLA.US）業績勢必好過預期 股價前景又點睇 「華爾街騎劫聯儲局」仍湊效？對加息步伐有何影響？ 今日 17:24 「華爾街騎劫聯儲局」仍湊效？對加息步伐有何影響？ 最新專欄文章 更多 美股點睇？3大指標話你知美股未見底 稍後或有更深調整 2022/01/21 美股點睇？3大指標話你知美股未見底 稍後或有更深調整 港股急衝如「灰姑娘」派對 夠鐘要識沽貨走人莫悔恨 2022/01/21 港股急衝如「灰姑娘」派對 夠鐘要識沽貨走人莫悔恨 湯文亮：「還息不還本」計劃幫了業主一把 金管局應記一功並要延長計劃 2022/01/19 湯文亮：「還息不還本」計劃幫了業主一把 金管局應記一功並要延長計劃 美國加息在即對供樓有幾大影響？速睇分析師這樣說 2022/01/19 美國加息在即對供樓有幾大影響？速睇分析師這樣說 疫情下冇人買樓會令樓價跌？湯文亮唔認同因為一個理由 2022/01/19 疫情下冇人買樓會令樓價跌？湯文亮唔認同因為一個理由 記者 美國 通脹 金融 孫運喜 美股 拜登