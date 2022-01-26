拜登會否因為罵記者而下台？對美股有何影響　孫運喜這樣分析

美國總統拜登（Joe Biden）回應記者問及通脹問題時，俏俏說粗話「意外」被廣播。拜登在上任後的精神狀態一直備受關注，有投資者疑惑，拜登一旦要下台，對美股有何影響《iMoney》主編孫運喜（Ricky）這樣分析。

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