【灣仔分域碼頭】灣仔分域碼頭11日關閉交還政府 碼頭舉辦告別展

灣仔分域碼頭及海軍廣場，將於2月11日關閉，地皮會交還政府。營運機構「軍人輔導會」稱，將舉行一系列活動，至於在2月11日當日，軍人輔導會或會舉行關燈及閉門儀式，見證碼頭的歷史任務告一段落。

非牟利組織軍人輔導會於1953年起，便開始在分域碼頭接待世界各地的海軍隊伍；於過去69年間，一共招待超過126萬名訪港水兵。自從1997年起，軍人輔導會改以短期租約形式，營運分域碼頭。近年軍人輔導配合港灣消防局遷移至分域碼頭，地皮須交還政府，期間曾嘗試申請長期土地契約，但最終遭否決。

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為向分域碼頭作最後道別，軍人輔導會將舉行一系列活動，今日起開始舉辦「過去、當下與未來的相聚」社區藝術展覽，以紀念軍人輔導會及碼頭的歷史和貢獻，展覽免費開放，市民可於每日上午10時30分至下午6時30分前來觀賞，會方提醒訪客需留意疫情最新發展，並嚴格遵守政府公佈的各項防疫措施。

分域碼頭附近的海軍商場約有10間商戶，主要是餐廳及紀念品店，屬於「會所」場地，進出人士須為已登記會員。訪客需於碼頭出入口，登記簡單個人資料，即可獲得臨時會籍，可即時享用分域碼頭設施和服務。

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責任編輯：龍紀瑩