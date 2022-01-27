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【美團3690】美團走低逾4%　此前紅杉資本向合夥人派發近70億元美團股份、持股降至不足5%

新經濟追蹤 09:50 2022/01/27

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【美團3690】紅杉資本向合夥人派發近70億元美團股份　持股降至不足5%

美團 （03690） 從年初最低位累彈17%之際，上市前主要股東之一、美團非執董沈南鵬主理的紅杉資本中國申報，於1月20日已向紅杉資本中國基金有限合夥人分派3111萬股美團B類股份，以美團昨日收市價225元計，派貨貨值近70億港元。美團今日走低，現跌4.5%，報214.8元。

完成派貨後，被視為紅杉資本的美團B類股份權益，由5.27%降至4.70%，意味日後紅杉資本減持或再向合夥人派貨，都不會觸發權益披露強制申報要求。紅杉資本中國尚持有近2.57億股美團B類股份，價值578億港元。

雖然紅杉資本派貨予合夥人不代表即時出售股份，但紅杉資本上一次於去年9月申報派貨後，沈南鵬再於同年11月申報減持美團，該輪減持美團平均價格為287.1285元。

【石Sir一周前瞻及異動股】價量齊升股買賣技巧：青島啤酒、三一國際、嘉里建設、北京首都機場及九毛九

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港股 美團－W（03690） 減持

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