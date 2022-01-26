【美食車】有營運商全年收入僅5萬元　8個營運地點零收入（附表）

▲ 2020年甚至有美食車全年收入僅得1萬元。（資料圖片）

美食車先導計劃將於今年6月結束，商務及經濟發展局局長邱騰華今日在立法會回答議員提問，並公布過往3年美食車的營運數據。

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邱騰華於書面答覆中提到，美食車先導計劃由2017年2月開始至今，15部美食車於該年2月至12月內不同時間開業，及後有3部美食車分別於2019年、2020年及2021年退出先導計劃，目前計劃餘下12部美食車。

全年收入僅得5萬元

據其公布的數據顯示，去年只得7部美食車營運，收入最低的營運商，全年收入僅得5萬元。2020年，甚至有美食車全年收入僅得1萬元。

西九文化區收入最高 8個地點零收入

按營運場地計算，全年共有13個地點停泊美食車，錄396萬元收入。有8個地點收入為零，當中有4個為政府初期為美食車計劃提供的指定場地。而合共有6個美食車停泊位置（當中有3個於去年5月增設）的西九文化區，去年錄得260萬元收入，是所有場地當中最多；其次為香港迪士尼樂園，有120萬元。

營運地點 2021年收入（萬元） 香港迪士尼樂園 120 尖沙咀藝術廣場 14 尖沙咀梳士巴利花園 0 海洋公園 1 金紫荊廣場 0 黃大仙廣場 0 中環海濱活動空間 0 起動九龍東一號場 0 西九文化區 260 香港科技大學 0 香港科學館 0 香港科學園 0 賽馬會香港足球總會

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邱騰華又指，縱使商務及經濟發展局和屬下的旅遊事務署為美食車的營運提供不同形式的支援，並多次作出調整和延展，例如發掘新營運地點、提供更靈活的輪替安排、擴闊營運模式、大幅減低營運開支等，但美食車作為旅遊推廣設施，其業務發展始終並不理想。

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責任編輯：葉泳珊