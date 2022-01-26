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【配股】 恒騰網絡溢價配股籌3億 騰訊持股增至兩成 恒騰股價曾升逾一成

股樓投資 18:04 2022/01/26

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恒騰網絡（00136）向騰訊控股（00700）等溢價逾9%配股淨籌3億元。恒騰今日（26日）一度升逾一成，高見2.54元，收報2.49元，升8.7%，成交額3.8億元。

同場加映﹕【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

恒騰公布，向騰訊間接全資擁有附屬Water Lily及獨立資深投資者劉學恒分別配售6,400萬股及5,600萬股，共佔公司擴大後股本約1.28%，每股作價2.5元，較昨日（25日）收市價2.29元溢價約9.2%。交易完成後，Water Lily持有公司股權由19.7%增至20.13%，劉學恒持股為0.6%。

公司指，股份認購事項的所得款項總額合共為3億元，擬將所得款項淨額用作集團之一般營運資金，業務發展及擴張。

【中美角力】 傳美國審查阿里雲有否構成國安風險【見下頁

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記者：郭秀慧

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經濟 恒騰網絡（00136） 配股 配售 騰訊控股（00700）

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