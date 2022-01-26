【火速成交】一知心水屋苑有筍盤放售　返緊工都用放飯時間趕去睇樓　映灣園三房即日零議價1,000萬沽

樓價下調，買家睇準時機入市，一向有人戲謔香港人「最愛返工」，但竟然有人為買得心水樓盤，上班中途都不惜趕到屋苑睇樓。中原地產陳繼成表示，年近歲晚，近期減價盤湧現，買家亦捉緊機會，加快入市。成交單位為東涌映灣園5座低層A室成交，實用面積940平方呎，三房套房間隔，享園景及小海景，叫價1000萬元，放盤僅一天，零議價下迅速獲承接，折合實用呎價10638元。

同場加映︰【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

陳繼成指，買家為用家，睇樓已一段時間，心儀此戶型，上班中得知上址新放盤，便用午飯時間趕入東涌睇樓，見單位裝修雅致，樓價低水，亦合乎承造高成數按揭的條件，不議價即場拍板承接。

代理指，原業主則於2004年2月以256萬元一手買入單位，持貨18年，帳面獲利744萬元，單位期內升值2.9倍。另外，映灣園本月累錄17宗成交，較上月全月6宗成交顯著增加。

【有相睇】疫市搵平盤 上車最緊要 新葵芳花園連靚裝 竟要低市價沽【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

同場加映︰【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機