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【火速成交】一知心水屋苑有筍盤放售　返緊工都用放飯時間趕去睇樓　映灣園三房即日零議價1,000萬沽

股樓投資 18:07 2022/01/26

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樓價下調，買家睇準時機入市，一向有人戲謔香港人「最愛返工」，但竟然有人為買得心水樓盤，上班中途都不惜趕到屋苑睇樓。中原地產陳繼成表示，年近歲晚，近期減價盤湧現，買家亦捉緊機會，加快入市。成交單位為東涌映灣園5座低層A室成交，實用面積940平方呎，三房套房間隔，享園景及小海景，叫價1000萬元，放盤僅一天，零議價下迅速獲承接，折合實用呎價10638元。

同場加映︰【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

陳繼成指，買家為用家，睇樓已一段時間，心儀此戶型，上班中得知上址新放盤，便用午飯時間趕入東涌睇樓，見單位裝修雅致，樓價低水，亦合乎承造高成數按揭的條件，不議價即場拍板承接。

代理指，原業主則於2004年2月以256萬元一手買入單位，持貨18年，帳面獲利744萬元，單位期內升值2.9倍。另外，映灣園本月累錄17宗成交，較上月全月6宗成交顯著增加。

【有相睇】疫市搵平盤　上車最緊要　新葵芳花園連靚裝　竟要低市價沽【下一頁

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同場加映︰【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

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撰文 : 謝昕蕎

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