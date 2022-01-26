▲ 【大行報告】花旗：新奧去年料達不到純利增長15%的目標 降目標價13%

燃氣股近日回調，花旗將新奧能源 （02688） 2021至2023純利預測跌低3%至8%，以反映零售天然氣銷售業的毛利率下跌，主要由於宏觀經濟疲弱，導致零售天然氣銷量減少及單位燃氣成本上升。花旗估計，新奧去年達不到純利增長15%的目標，因此調低目標價13%至155元，評級維持「買入」。

花旗預期，新奧的毛利率及零售燃氣增長於今年上半年會有改善，但目前預測市盈約14.6倍、市帳率約2.9倍，並不吸引。

花旗將新奧去年及今年售氣量預測調低

新奧去年將零售燃氣銷售增長目標調高至超過15%，但花旗將新奧去年及今年售氣量預測調低，去年售氣量由原本增長20%降至增長15%，今年售氣量低於去年，從增長16%，降至增長13%。

花旗稱，新奧去年預測零售燃氣銷售的毛利為每立方米0.53至0.54元人民幣，但該行料毛利只達下限的0.53元人民幣，主因去年下半年進口液化天然氣（LNG）現貨價上升。新奧去年天然氣來源中，80%來自管道氣，15%來自LNG，5%來自其他氣源。花旗調低新奧今年單位毛利，由原本0.53元人民幣，降至0.51元人民幣。

新奧料今年接駁率保持平穩

該行引述新奧指，去年家庭用戶的燃氣接駁率達至目標的240萬至250萬戶，當中八成來自新建樓宇，兩成為現有樓宇。新奧預期，今年接駁率保持平穩，七成來自新建樓宇，三成為現有樓宇。

燃氣股中，花旗首選為港華智慧能源 （01083） ，因其分布式太陽能業務擴張將帶來盈利增長。

相關文章：【可持續發展】中國燃氣與深圳羅湖達成碳中和全面合作 成立碳中和研究院

相關文章：【恒指季檢】京東、網易、新奧能源、潤啤正式成恒指新貴 京東網易換馬盤下仍跌逾半成

【石Sir一周前瞻及異動股】價量齊升股買賣技巧：青島啤酒、三一國際、嘉里建設、北京首都機場及九毛九