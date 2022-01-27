【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】考牌行青山要有充足行山經驗 帶你行香港三尖之青山

講到行山，很多行山或跑山友都會選擇去西貢或大嶼山，因為路線較多較豐富，選擇多不勝數，屯門山徑相信大家反而較少去。其實屯門山亦風景怡人，更有香港三尖之一—青山，最近天氣舒適，絕對是合適時間去感受感受。

但大家要留意，青山路段不易行，在上山前已有路牌提示大家，因此如沒有一定行山經驗切勿前往。若天色不好或下雨，建議另擇日子挑戰，上青山路段較多大石，下山路落良田坳較多碎石，兩者皆會因下雨天氣濕滑而易跣，行山跑山鞋是必須，切忌穿波鞋上山。

▲ 上山前已有路牌提示大家青山之路不易行。

香港三尖—分別是西貢的蚺袉尖（468米）、清水灣的釣魚翁（344米）及屯門的青山（583米）。雖然三尖都並非香港最高的山，但因近山頂地勢陡峭，部分路段滿佈碎石，上山有一定難度，故有此名。

要上青山，較易上山是從青山寺入口出發，乘坐輕鐵到青山村站後，經興才街進入青山寺徑，青山寺徑已是上斜的大馬路，途經挹曉亭、香海名山牌樓及青山寺，再進入上山之路，開頭路段都是普通梯級為主，半山開始梯級之石大小不一，難度增加，帶備充足食水及乾糧實屬必要，若遇上潮濕或微雨天氣，石級路段亦較為濕滑。經過韓陵片石亭後，很快就會上到青山山頂了。山頂設有訊號發射站，但亦能飽覽屯門元朗無敵景致，只是小弟上山當天有點微雨，能見度低，只能與美景緣慳一面了。

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由於沿途山徑沒有指示牌，若要前往良田坳就要靠地圖，因為路段不易行亦難找，並先要從其中一個大岩塊旁繞過才見山路。小弟當天前往良田坳時亦見一班人因為迷路而不懂前往，在此強烈建議大家先下載香港遠足路線app以及有關路線才起行。由這時開始，路段較多碎石，即使穿著行山鞋亦會有跣腳情況，因此要加倍小心，千萬不要掛住打卡而大意。若行到咁上下覺得信心不足，建議沿剛才上山路回程。

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由青山寺到良景邨，若採取落山或較平路段時跑步的策略，大概兩至三小時應可完成全程，全長大約7公里。若想挑戰長一點，可挑戰青山至圓頭山的路段，這個被稱之為「杯靈雙渡」的路段全長約13公里，需時約7小時，是行山友的熱門考牌路線，同樣多為浮沙碎石，崎嶇不平不易行走，沿途無樹蔭遮擋，絕不建議在大熱天或惡劣天氣時挑戰。

另外，由於青山靶場不時會有練習，行山人士要留意政府新聞公報有關日子，射擊練習開始前和射擊時，附近將懸掛紅旗或亮起紅燈，若此時走入青山腹地、圓頭山及杯靈雙渡地帶有一定危險，而星期六日及假期則較少，而下星期年初一至年初六亦沒有練習，大家可以計劃一下。

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介: 跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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