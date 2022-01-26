【元宇宙】首個「元宇宙年宵」登陸香港 虛擬年宵初體驗

▲ 香港首個元宇宙年宵活動將於1月28日一連9日起免費入場。（官方圖片）

元宇宙（Metaverse）虛擬世界發展是 2022年最炙手可熱話題，就連農曆新年的年宵活動，也以科技融入生活。全港首個「Mart in Metaverse 元宇宙年宵」活動，將會於1月28日至2 月5 日（年廿六至年初五）舉行。

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活動由FeedHK 活動策劃公司，聯同20 多個品牌及遊戲製作網絡紅人Kingsan 景三合作，於虛擬平台Cryptovoxels 舉行首個元宇宙年宵活動。大會設計出具備香港年宵特色場景，大眾能於官方網站（martinmetaverse.io）內，於活動期間任何時間，化身虛擬身份（Avatar），免費入場行元宇宙虛擬年宵市場。

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與實體年宵有何分別？

「Mart in Metaverse 元宇宙年宵」劃分三個主題特色展區，包括：

1.港式文化館：虛擬場館以特色建築「唐樓」為主軸，既傳統又超現代設計，展出8 個品牌創新賀年禮品。大眾可進行實體行年宵般，即場購買賀年禮品，付款方式與網購方式相同，結合虛擬互動線上買、線下送服務體驗。

2.花開富貴館：虛擬場館天台頂展出一棵巨型桃花樹，喻意新年「行大運」之餘，桃花樹下同設有8 個創意品牌，展出限量潮品選購外。香港電訊csl 也將特別為該展館舉辦神秘互動遊戲，讓虛擬身份行年宵用戶贏取神秘禮品。

3.NFT 藝術展覽館：邀請多位本地及國際NFT收藏家及品牌展示NFT，展出價值過百萬的NFT藝術品。另更將於年初五子時鑄造3,888 個財神God of Wealth NFT，其中20 個於藝術展覽館展出，及後一連8天將更舉辦活動，每日將送出財神NFT 一個（現價值0.88 SOL，約900港元）。

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元宇宙舞台 設首個Hip Hop 音樂頒獎典禮

FTLife 富通保險亦於「Mart in Metaverse 元宇宙年宵」設虛擬舞台「Live @FTLife」，不定期舉行舞台表演外，活動內更舉辦首個Hip Hop 音樂頒獎典禮「Whats Good Music Awards」，10 多位本地DJ 及歌手的舞台演出（表演時間將另行公布）。

記者：向頌勤

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