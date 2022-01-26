  • 20°C
香港時間 : 2022126日 (三) 18:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【元宇宙】首個「元宇宙年宵」登陸香港 虛擬年宵初體驗

商業 18:04 2022/01/26

分享：

香港首個元宇宙年宵活動將於1月28日一連9日起免費入場。（官方圖片）

元宇宙（Metaverse）虛擬世界發展是 2022年最炙手可熱話題，就連農曆新年的年宵活動，也以科技融入生活。全港首個「Mart in Metaverse 元宇宙年宵」活動，將會於1月28日至2 月5 日（年廿六至年初五）舉行。

【加密貨幣】Facebook加密貨幣項目受抵制　傳正評估出售資產

活動由FeedHK 活動策劃公司，聯同20 多個品牌及遊戲製作網絡紅人Kingsan 景三合作，於虛擬平台Cryptovoxels 舉行首個元宇宙年宵活動。大會設計出具備香港年宵特色場景，大眾能於官方網站（martinmetaverse.io）內，於活動期間任何時間，化身虛擬身份（Avatar），免費入場行元宇宙虛擬年宵市場。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

與實體年宵有何分別？
「Mart in Metaverse 元宇宙年宵」劃分三個主題特色展區，包括：
1.港式文化館：虛擬場館以特色建築「唐樓」為主軸，既傳統又超現代設計，展出8 個品牌創新賀年禮品。大眾可進行實體行年宵般，即場購買賀年禮品，付款方式與網購方式相同，結合虛擬互動線上買、線下送服務體驗。

2.花開富貴館：虛擬場館天台頂展出一棵巨型桃花樹，喻意新年「行大運」之餘，桃花樹下同設有8 個創意品牌，展出限量潮品選購外。香港電訊csl 也將特別為該展館舉辦神秘互動遊戲，讓虛擬身份行年宵用戶贏取神秘禮品。

3.NFT 藝術展覽館：邀請多位本地及國際NFT收藏家及品牌展示NFT，展出價值過百萬的NFT藝術品。另更將於年初五子時鑄造3,888 個財神God of Wealth NFT，其中20 個於藝術展覽館展出，及後一連8天將更舉辦活動，每日將送出財神NFT 一個（現價值0.88 SOL，約900港元）。

【NFT】 Youtube擬利用NFT　助創作者賺錢？

元宇宙舞台　設首個Hip Hop 音樂頒獎典禮
FTLife 富通保險亦於「Mart in Metaverse 元宇宙年宵」設虛擬舞台「Live @FTLife」，不定期舉行舞台表演外，活動內更舉辦首個Hip Hop 音樂頒獎典禮「Whats Good Music Awards」，10 多位本地DJ 及歌手的舞台演出（表演時間將另行公布）。

記者：向頌勤

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

【創業ideas】簡化傳統過大禮用品%20華麗包裝捉緊新人打卡心態

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【香港運動員】日清贊助港隊運動員　參與9大國際賽事
今日
【香港運動員】日清贊助港隊運動員　參與9大國際賽事
【職場文化】4天工作制難普及？　年輕管理層上位料成催化劑
今日
【職場文化】4天工作制難普及？　年輕管理層上位料成催化劑
【豐田汽車】豐田計劃2022年生產1100萬架汽車　按年增2成創歷史新高
今日
【豐田汽車】豐田計劃2022年生產1100萬架汽車　按年增2成創歷史新高
【美食車】有營運商全年收入僅5萬元　8個營運地點零收入（附表）
今日
【美食車】有營運商全年收入僅5萬元　8個營運地點零收入（附表）

你可能感興趣

【香港運動員】日清贊助港隊運動員　參與9大國際賽事
今日 13:48
【香港運動員】日清贊助港隊運動員　參與9大國際賽事
【職場文化】4天工作制難普及？　年輕管理層上位料成催化劑
今日 16:27
【職場文化】4天工作制難普及？　年輕管理層上位料成催化劑
【豐田汽車】豐田計劃2022年生產1100萬架汽車　按年增2成創歷史新高
今日 17:27
【豐田汽車】豐田計劃2022年生產1100萬架汽車　按年增2成創歷史新高
創新科技及應用 元宇宙 年宵 NFT 表演 展覽 農曆新年

上一篇文章

【美食車】有營運商全年收入僅5萬元　8個營運地點零收入（附表）

下一篇文章

【豐田汽車】豐田計劃2022年生產1100萬架汽車　按年增2成創歷史新高
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【年宵市集】年宵市場及花市疫下暫停　一文看清新春辦年貨特色市集
【年宵市集】年宵市場及花市疫下暫停　一文看清新春辦年貨特色市集
【挽留人才】調查：5成打工仔滿意現職仍想轉工　新世代看重企業ESG價值
【挽留人才】調查：5成打工仔滿意現職仍想轉工　新世代看重企業ESG價值
【疫後旅遊】21年底旅客人數消費回升　新加坡旅遊局：看到旅遊復甦
【疫後旅遊】21年底旅客人數消費回升　新加坡旅遊局：看到旅遊復甦
【麥當勞新店】麥當勞回歸沙田新城市廣場　餐廳及McCafe今開幕
【麥當勞新店】麥當勞回歸沙田新城市廣場　餐廳及McCafe今開幕
【疫市擴充】MOS Burger生意逆市升15%　今年擬再增7分店
【疫市擴充】MOS Burger生意逆市升15%　今年擬再增7分店
【加密貨幣】交易所創辦人戶口被關閉　稱行業工作者受銀行針對
【加密貨幣】交易所創辦人戶口被關閉　稱行業工作者受銀行針對
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款