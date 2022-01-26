【防疫政策】清零政策礙吸人才　阮國恒：明白業界憂慮、但防疫工作非常重要

▲ 清零政策被指有礙吸納人才，金管局副總裁阮國恒回應時指，明白業界憂慮、但防疫工作非常重要。（馮漢柱攝）

由變種病毒引發的第五波疫情繼續在港擴散，香港通關無期。外商近月多次批評香港的「清零」政策，施加嚴格的出入境限制，不利吸納海外人才。金管局副總裁阮國恒回應時表示，完全明白業界的憂慮，並有持續與業界溝通及向政府反映，但重申防疫工作非常重要，而在疫情控制及出入境自由上，「兩者係好困難嘅平衡」。

阮國恒今日出席記者會時提及，培養專業技能的本地人才是今年的重點工作之一。被問到香港目前的防疫政策被指更難招攬海外人才，阮國恒回應時坦言，受疫情限制，海外的員工抵港時須檢疫及與海外的家人分隔，的確在銀行業吸納人才時形成挑戰，充分理解是業界的考慮。

但阮國恒強調，保障市民健康必然是最重要考慮，「相信業界都明白在疫情控制及出入境自由，兩者係好困難嘅平衡」。他又透露，一直有就問題與業界溝通，並有將業界建議向政府反映，但就未有披露相關的具體建議。

他續指，即使在防疫限制下，過去兩年仍有國際人才到港工作，期望大家以更長遠的角度看待問題，「希望大家明白疫情係過渡性的情況」，疫情過後相信一切可以回復正常，尤其香港繼續向外資及外商提供大量機遇。

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記者：趙穎妍