逾10萬航班無客坐照飛歐洲 因歐盟一項規定？

航空業為新冠肺炎疫情最大苦主之一，近來的Omicron變種病毒再次打擊業界。環保組織綠色和平調查發現，因為歐盟一項規定，導致航空公司在客源完全不足的情況下，仍然安排最少10萬無乘客航班在歐洲機場起落，造成更嚴重環境污染。

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綠色和平調查指出，因新冠疫情緣故，乘客數量大幅減少，但大批航班仍然在歐洲機場照常升降，背後原因正是歐盟委員會（European Commission）對機場的使用配額規定。

航空公司必須達成一定比率航班升降，才可維持原有對部分歐洲重大機場起落及跑道使用權。因此，部分航空公司明知沒有乘客或利潤，照樣安排飛機前往歐洲各大機場。

綠色和平表示，今年冬天或有最少10萬架次航班是如此案例，估計造成最多210萬噸溫室氣體排放，等同最多141萬汽油或柴油車輛一年平均排放量。發言人舒斯特（Herwig Schuster）批評，歐盟委員會要求航空公司飛空機應付不合理的配額規定，不但製造更多污染，亦違背在氣候議題許下的承諾，做法極度虛偽。

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據悉，新冠疫情全球大流行後，歐盟委員會降低航空公司維持配額的機場使用率要求，由80%大減至25%。但去年12月起，使用率提升至50%，3月起更增加至64%，追近與疫情前水平。

德國漢莎航空（Lufthansa）行政總裁施波爾（Carsten Spohr）表示，公司為遵守規定可能飛行約1.8萬次額外及不必要的航班。發言人亦透露，2021年1月至3月間只有45%航班滿客，並表明如無配額規定，多數有關航班會取消或與現有班次整合。

歐盟委員會發言人則表示，無乘客航班不利於經濟及環境，因此有措施讓航空公司減少有關航班，稱如果有航空公司繼續安排無客航班，是航空公司方的決定，非歐盟規定造成的結果。

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責任編輯：吳漢培