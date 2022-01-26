【職場統計】近7成僱員表示工作環境首選是在家上班 WFH將成未來工作常態？

根據一外國網站近日的一項職場調查顯示，發現「混合工作型態」在家上班+辦公室上班）已經成為了全球知識型工作者的主要工作模式。該調查訪問了 1 萬名知識工作者，他們分別來自美國、澳洲、法國、德國、日本以及英國。

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因為疫情關係，採用混合工作型態的公司的比例增加至 58%（2021 年 5 月為 46%），而在全球範圍內，約68%受訪者表示，混合工作型態將會是他們工作環境的首選。調查亦顯示，大部分的知識型工作者都希望工作地點跟時間具彈性，當中有78%受訪者希望工作地點保有彈性，95%希望工作時間具彈性。另外，對現在工作的彈性程度不滿意的員工，72%考慮明年尋找新的工作。

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而隨著混合工作型態增加，員工的工作體驗亦有明顯上升趨勢，例如對工作環境整體滿意度增加 12%，工作與生活的平衡提高15%等。遠距工作和混合工作型態的員工體驗，在所有類別得分上都高於辦公室工作的員工。

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記者：鄭日棱