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【小老闆生意經@iM網欄】本地零售市道繼續陷寒冬

名人薈萃 17:52 2022/01/26

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本地第五波疫情大爆發，多個地區出現嚴重的社區傳播，很多市民都需要進行強制檢測。當中爆發得最嚴重的是在新界葵涌邨，當中邨內映葵樓5天禁足圍封檢測；芊葵樓等4座大樓進行圍封強檢；另外11座大樓列入強制檢測名單，居民要做多次檢測。

農曆新年在即，惟第五波疫情似乎爆發後一發不可收拾，很多地區的大廈均有疑似感染個案出現，令全港市民人心惶惶，很多人在剛過去的周末均不敢外出，害怕會在過年前受感染而隔離不得外出與親朋好友相聚。

商家們失預算擴充營業

零售行業一年內有幾次旺季，長的節日假期例牌是最旺的零售銷情，如農曆新年假期。可惜今波疫情碰上農曆新年的來臨，恐怕長假期期間本地零售市道會出現「既不旺丁又不旺財」的局面。數數手指，疫情始於2020年年頭，至今已經歷超過逾兩年的時間。兩年的時間相信對一個行業，甚至是社會經濟已是影響相當深遠。針對零售業而言，自經歷社會運動，及少了自由行之後，看到本地核心旺區多間吉舖出現，本地零售業已處於一個停濟不前的狀態。直至去年年底，本港疫情漸趨穩定，市民傾向留港消費，加上政府放寬防疫措施後，本地零售行業才有一個稍微轉好的跡象。

更有不少飲食業及零售業在去年底紛紛宣布擴充營業。據了解，兩年疫情過後，核心街舖位租金比起2014年高位下跌近七成，而買賣價則比起2013年下跌近兩至三成；民生區街舖方面，租售價亦下跌近兩至三成左右。話雖如此，不少商家看似是看準在租金回落時入市做生意，豈料新一波疫情，再次令本地零售商家繼續要「捱」，甚至乎做蝕本生意。

目前香港跟內地通關之期仍遙遙無期，本身不少商家是憧憬通關後對本地零售市場有提振作用，才會在疫情期間開業或是擴充營業。如是此的話，第五波疫情令不少商家大失預算，而政府新一輪發放的防疫補貼亦不是針對各行各業的零售業，只是部分有惠及到，大部分商家依然受疫情及停晚市措施影響而大幅流失生意額。

作者_Anna（馮文慧）簡介

前IM記者，現投身金融行業。白天上班8小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

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撰文 : Anna（馮文慧）

欄名 : 小老闆生意經

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