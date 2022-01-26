【職場熱話】調查指去年招聘整體增長逾7成 剖析2022最具發展前景三大工種

有薪酬報告及招聘數據指出，去年整體市場招聘數字按年錄得逾7成增長，其中「資訊科技」、「企業銷售及業務發展」及「銀行/金融」，成為整體招聘需求中最高的三大工種。

【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

根據JobsDB最新公布的招聘廣告數字，2021年整體市場招聘數字按年錄得73%增長，較2019年疫情前水平上升8.46%，其中三大招聘需求最高的工種「資訊科技」、「企業銷售及業務發展」及「銀行/金融」，均比2020年分別上升35%、55%及 36%。JobsDB較早前發布的《招聘、薪酬及福利調查報告》亦顯示，46%受訪者預視求職市場將會更活躍。

【延伸閱讀】【職場熱話】準時上班都是美德？ 打工仔厭同事每日遲到1小時 憂與上司商討成「二五仔」

【延伸閱讀】【趣話財經】去年有近70人收受利益而被辭退 騰訊員工偽造遙距實習對外銷售？

疫情改變消費者行為及消費模式，推進虛擬銀行及電子支付等金融科技業務發展，令金融機構對數碼科技相關工種的需求大增，並帶動虛擬銀行相關的招聘廣告數字比去年同期上升58%。此外，本地市場復甦亦令企業更積極開拓新業務，帶動銷售及業務發展相關工種需求。《招聘、薪酬及福利調查報告》亦顯示，32%的僱主計劃於首季增聘全職人手，當中7成以擴展業務為目標。

【延伸閱讀】【職場熱話】公司每年舉行頒獎禮 HR總監硬加1個名額 自己頒獎俾自己 被同事譏「面皮幾尺厚」

【延伸閱讀】【職場熱話】同事無故曠工 上司聯絡才稱請假半月 無薪假也不在乎 眾人得知真相哭笑不得

不少行業亦致力數碼轉型，以應對環球疫情帶來的影響，帶動資訊科技人才需求大增。根據 JobsDB的招聘廣告數字，資訊科技相關工種的招聘數字，連續兩年為各工種中最高，其中「UI/UX設計師」（86%）、「數據科學家」（79%）及「移動/無線通訊」（47%），按年升幅最為顯著。

【大行報告】 摩通首予快手「增持」評級 並列為今年科網板塊首選股【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

隨著各項消費需求復甦，各行各業為趕上數碼化的步伐，例如零售、物流業等都需要更多元人才，透過分析用戶數據及完善的用戶體驗，協助加快建立線上融合線下（OMO）的銷售模式，包括加設網購平台及發展電子商貿等，為消費者提供更全面的消費體驗。

【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：嚴浩文