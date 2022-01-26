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【加密貨幣】 被IMF籲停比特幣法定貨幣地位　薩爾瓦多總統：知道了

環球政經 20:20 2022/01/26

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國際貨幣基金（IMF）周二（25日）呼籲薩爾瓦多停止把比特幣（Bitcoin）定為法定貨幣，指比特幣存有風險。對此薩爾瓦多總統Nayib Bukele在Twitter以圖片回應「我知道了，IMF ，很好」（I see you, IMF. That’s very nice.）

同場加映：【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

IMF與薩爾瓦多舉行雙邊會談後，表示使用比特幣對金融穩定性、完整性、消費者保護和財政負債上存有巨大風險，呼籲薩爾瓦多放棄Bitcoin的法定貨幣地位。IMF過去就曾就薩爾瓦多將比特幣定為法定貨幣一事呼籲Nayib Bukele重新考慮。但這次的聲明出自IMF董事會，且措詞更嚴厲，董事會是由美國等成員國代表組成。

薩爾瓦多總統 Nayib Bukele在Twitter回應IMF的呼籲，並附上「MEME圖」，笑言「我知道了，IMF，很好」（I see you, IMF. That’s very nice.）

    點擊圖片放大
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薩爾瓦多去年宣布將比特幣定為法定貨幣，為全球首例。近日比特幣價格大跌，但Nayib Bukele上周六（22日）在Twitter宣布，薩爾瓦多以1,500萬美元買多410枚比特幣，持有的比特幣總量達到1,800枚。

近日比特幣價格波動，據CoinDesk報價資料顯示，比特幣過去24小時升4.25%，最新報37,999.67美元。

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責任編輯：黃苑筠

 

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