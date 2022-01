【加密貨幣】 被IMF籲停比特幣法定貨幣地位　薩爾瓦多總統：知道了

國際貨幣基金(IMF)周二(25日)呼籲薩爾瓦多停止把比特幣(Bitcoin)定為法定貨幣,指比特幣存有風險。對此薩爾瓦多總統Nayib Bukele在Twitter以圖片回應「我知道了,IMF ,很好」(I see you, IMF. That’s very nice.)

同場加映:【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

IMF與薩爾瓦多舉行雙邊會談後,表示使用比特幣對金融穩定性、完整性、消費者保護和財政負債上存有巨大風險,呼籲薩爾瓦多放棄Bitcoin的法定貨幣地位。IMF過去就曾就薩爾瓦多將比特幣定為法定貨幣一事呼籲Nayib Bukele重新考慮。但這次的聲明出自IMF董事會,且措詞更嚴厲,董事會是由美國等成員國代表組成。

薩爾瓦多總統 Nayib Bukele在Twitter回應IMF的呼籲,並附上「MEME圖」,笑言「我知道了,IMF,很好」(I see you, IMF. That’s very nice.)

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

薩爾瓦多去年宣布將比特幣定為法定貨幣,為全球首例。近日比特幣價格大跌,但Nayib Bukele上周六(22日)在Twitter宣布,薩爾瓦多以1,500萬美元買多410枚比特幣,持有的比特幣總量達到1,800枚。

近日比特幣價格波動,據CoinDesk報價資料顯示,比特幣過去24小時升4.25%,最新報37,999.67美元。

▼ 點擊圖片放大 +20 +19

同場加映:【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法,讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯:黃苑筠