【議息結果】普徠仕：鮑威爾或暗示下半年前不縮表　市場結束調整取決4因素

聯儲局公布議息結果前夕，普徠仕首席國際經濟學家Nikolaj Schmidt預計，聯儲局主席鮑威爾將暗示，在2022年下半年前將不會縮表，而聯邦公開市場委員會（FOMC）將傳達信息，即市場不必預測將以更快步伐加息。

Schmidt預計，FOMC將強調，近期的數據反映經濟復甦減速，可部分歸因於Omicron疫情爆發；亦預期鮑威爾將強調，金融環境的收緊目標具有成效，並將減弱經濟的增長勢頭（而這將令通脹水平達至目標水平）。

另外，FOMC預計將會確認減少資產購買將於2022年3月結束；而鮑威爾或表示FOMC會進一步討論縮減資產負債表的安排，在未來幾次會議上繼續討論相關問題。

他又指，FOMC或會強調，一旦金融環境過度收緊，當局將準備調整政策方向。而這與市場預期相比，或將是一個略為鴿派的結果。

對於風險資產的調整將於何時結束？Schmidt認為，這將取決於四個關鍵因素：1）隨著供應鏈問題解决，增長加速；2）美國利率市場出現反彈；3）聯儲局立場轉趨鴿派，或能舒緩當前的市場調整，但這深受通脹水平的限制，而通脹亦已成美國一個熱門政治話題；4）市場調整或將令估值重回具吸引力的水平。

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編輯：區嘉俊