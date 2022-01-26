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【議息結果】普徠仕：鮑威爾或暗示下半年前不縮表　市場結束調整取決4因素

股市 17:47 2022/01/26

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聯儲局公布議息結果前夕，普徠仕首席國際經濟學家Nikolaj Schmidt預計，聯儲局主席鮑威爾將暗示，在2022年下半年前將不會縮表，而聯邦公開市場委員會（FOMC）將傳達信息，即市場不必預測將以更快步伐加息。

Schmidt預計，FOMC將強調，近期的數據反映經濟復甦減速，可部分歸因於Omicron疫情爆發；亦預期鮑威爾將強調，金融環境的收緊目標具有成效，並將減弱經濟的增長勢頭（而這將令通脹水平達至目標水平）。

另外，FOMC預計將會確認減少資產購買將於2022年3月結束；而鮑威爾或表示FOMC會進一步討論縮減資產負債表的安排，在未來幾次會議上繼續討論相關問題。

他又指，FOMC或會強調，一旦金融環境過度收緊，當局將準備調整政策方向。而這與市場預期相比，或將是一個略為鴿派的結果。

對於風險資產的調整將於何時結束？Schmidt認為，這將取決於四個關鍵因素：1）隨著供應鏈問題解决，增長加速；2）美國利率市場出現反彈；3）聯儲局立場轉趨鴿派，或能舒緩當前的市場調整，但這深受通脹水平的限制，而通脹亦已成美國一個熱門政治話題；4）市場調整或將令估值重回具吸引力的水平。

【石Sir一周前瞻及異動股】價量齊升股買賣技巧：青島啤酒、三一國際、嘉里建設、北京首都機場及九毛九

相關文章：【美國加息】景順：市場高估聯儲局加息力度　股市波動及拋售料持續至第一次加息

【大行報告】瑞信：美國加息前後亞太股市普遍跑贏　盤點6隻港股贏家輸家

編輯：區嘉俊

經濟 加息 縮表 美國聯儲局 美國 通脹 金融 議息 鮑威爾

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