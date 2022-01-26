【MPF】駿隆：1月份強積金人均慘蝕2601元 香港股票基金回報表現最好

踏入新一年，疫情轉趨嚴峻，股市大幅動蕩。強積金顧問駿隆指公布1月強積金表現指數摘要，期內強積金綜合指數跌1%，強積金人均回報蝕達2,601元。

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各項基金1月份回報方面，期內駿隆強積金股票基金指數跌0.5%；駿隆強積金混合資產基金指數跌2.1%；駿隆強積金固定收益基金指數跌0.4%。

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至於基金指數1月份表現，香港股票基金回報表現最好，期內升幅達4.7%，而大中華股票基金也錄得1.4%升幅。至於保證基金期內則跌0.5%，而預設投資策略（核心累積基金）更跌3.7%，預設投資策略（65 歲後基金）跌1.9%。

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註：以上人均回報分別以強積金市場前季度末總資產及強積金計劃成員總數 4,543,000 人(截至 2021 年 9 月 30 日)，最新之人均資產值為 260,133 港元(截至 2021 年 12 月 31 日)。而駿隆強積金綜合指數 2022 年 1 月回報截至 2022 年 1 月 23 日。

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記者：陳詠妍