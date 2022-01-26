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【MPF】駿隆：1月份強積金人均慘蝕2601元 香港股票基金回報表現最好

理財智慧 18:00 2022/01/26

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踏入新一年，疫情轉趨嚴峻，股市大幅動蕩。強積金顧問駿隆指公布1月強積金表現指數摘要，期內強積金綜合指數跌1%，強積金人均回報蝕達2,601元。

同場加映：【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

各項基金1月份回報方面，期內駿隆強積金股票基金指數跌0.5%；駿隆強積金混合資產基金指數跌2.1%；駿隆強積金固定收益基金指數跌0.4%。

    點擊圖片放大
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【樓市熱話】夫婦同任EO1 一家三口自住千萬單位 質疑是否算中產人士？，詳見【下一頁


至於基金指數1月份表現，香港股票基金回報表現最好，期內升幅達4.7%，而大中華股票基金也錄得1.4%升幅。至於保證基金期內則跌0.5%，而預設投資策略（核心累積基金）更跌3.7%，預設投資策略（65 歲後基金）跌1.9%。

【理財智慧】買份儲蓄保險 究竟應該用港元定美元結算?，詳見【下一頁

註：以上人均回報分別以強積金市場前季度末總資產及強積金計劃成員總數 4,543,000 人(截至 2021 年 9 月 30 日)，最新之人均資產值為 260,133 港元(截至 2021 年 12 月 31 日)。而駿隆強積金綜合指數 2022 年 1 月回報截至 2022 年 1 月 23 日。

同場加映：【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

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記者：陳詠妍

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