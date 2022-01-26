「華爾街騎劫聯儲局」仍湊效？對加息步伐有何影響？

今晚便是美國聯儲局議息會議，美股市況連日波動，可否動搖聯儲局的加息步伐？「華爾街」今次能否「騎劫」聯儲局？泰豐東方管理基金經理朱晉民（朱Sir）為你分析，立即點擊收看/收聽。【速睇精華】

**重溫今早《ET開市直擊》地緣風險升溫 投資組合怎調整？**【按此-附time code】

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00：00 - 港股今日焦點速覽

01：38 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

02：46 - 亞太股市早段市況速報

03：35 - 如何解讀美股波動？是地緣風險抑或加息憂慮？

06：40 - 美股大跌恒指仍撐到 傳統股有一定韌性？

07：16 - 華爾街騎劫美股之說仍然湊效？美股市況大幅波動會否影響聯儲局加息以及縮表步伐？

10：50 - 今年預期加息3次以上 除非疫情突然好轉或供應鏈問題

11：45 - 中國是「計時炸彈」 如Omicron在中國急速擴散內部會鎖國影響出口

13：25 - 地緣局勢緊張 石油或黃金相關股份可少量買入對沖

14：04 - 儘量勿用石油港股做對沖 中石油 （00857） 、 （00883）

14：44 - 睇好金價SPDR金ETF （02840） 黃金股不跟金價勿買

15：31 - 科技股要睇長綫分注買入

16：38 - 石油股已升不少 現價位值得吸納嗎？

20：04 - Microsoft（MSFT.US）業績勝預期 前景點睇值得吸納？

22：50 - Amazon（AMZN.US）技術上處劣勢

25：16 - 港股上日市況速覽+北水盤路

26：02 - 港股開市前市況速報

26：53 - 如今晚議息會議沒有「瘋狂」消息 港股可受穩二萬四機會大

29：25 - 今日利是股：Apple（AAPL.US）

34：31 - ET個股推介：中移動 （00941）

37：08 - 觀眾問股：碧桂園服務 （06098） 48元有貨有何睇法？

40：05 - 觀眾問股：龍源電力 （00916） 16.5元有貨 甚麼價位可再溝貨？

41：48 - 觀眾問股：中聯重科 （01157） 5.7元買入點算？

44：00 - 觀眾問股：小米 （01810） 是一浪低於一浪格局？18元買入想搏反彈現時怎處理？

47：48 - 觀眾問股：長和 （00001） vs 恒基 （00012） 哪隻較安全？甚麼價位可買入？

53：22 - 觀眾問股：Apple（AAPL.US）129美元買入可否加注？Apple CAR預計佔未來盈利比重多少？

59：58 - 觀眾問股：Tesla（TSLA.US）1098美元有貨怎處理？

1：02：55 - 觀眾問股：Sea Ltd（SE.US）300美元有貨本想長綫 現跌逾五成要點做？

1：07：14 - 觀眾問股：Disney（DIS.US）平均167元持貨長綫睇5年 前景點睇？

1：09：20 - 港股開市初段市況速報

1：09：42 - 消息股速報：歐舒丹 （00973） 、新天綠色能源 （00956） 、上海石油化工 （00338） 、袞礦能源 （01171） 、維達國際 （03331） 、恒騰網絡 （00136）

1：11：07 - 財經日誌提提你