【監管風暴】網傳政府收緊教育監管 教育股連日洗倉

本周網傳一份來自教育股的文件，提及禁止教育股上市、進行併購及頻加學費，多間教育企業指網傳文件不實，指在早前公布的政策規劃中，反而鼓勵上市企業加大推動職業教育。

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大摩認為，政府目標鼓勵發展優質高等教育，經該行考察下政府表明要提升教育質素及減少併購。大摩指並未預期教育企業要大增學費，只預期溫和增長。

多隻教育股今日急跌，中教控股 （00839） 收市跌33.4%，東軟教育 （09616） 跌12%、中匯 （00382） 跌8%、希望教育 （01765） 跌5%。

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