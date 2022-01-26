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【監管風暴】網傳政府收緊教育監管 教育股連日洗倉

股樓投資 18:54 2022/01/26

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本周網傳一份來自教育股的文件，提及禁止教育股上市、進行併購及頻加學費，多間教育企業指網傳文件不實，指在早前公布的政策規劃中，反而鼓勵上市企業加大推動職業教育。

 

同場加映    【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

 

延伸閱讀：【2022年部署】瑞銀予恒指明年目標27000點 推薦8大港股為明年首選 見【下一頁

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大摩認為，政府目標鼓勵發展優質高等教育，經該行考察下政府表明要提升教育質素及減少併購。大摩指並未預期教育企業要大增學費，只預期溫和增長。

多隻教育股今日急跌，中教控股 （00839） 收市跌33.4%，東軟教育 （09616） 跌12%、中匯 （00382） 跌8%、希望教育 （01765） 跌5%。

同場加映    【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

學費 港股 教育股 中滙集團（00382） 東軟教育（09616） 希望教育（01765） 中教控股（00839）

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