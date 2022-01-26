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俄烏衝突倘升級 IMF料進一步推高多國通脹

環球經濟金融 17:30 2022/01/26

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外界一直憂慮歐洲長期依賴俄羅斯供應天然氣，俄烏局勢緊張恐推高能源價格。國際貨幣基金組織（IMF）官員警告倘若俄烏衝突升級，將會進一步推高多國能源開支及物價，引致整體通脹長期處於高位。

英拜登警告俄羅斯 入侵烏克蘭或直接制裁普京 【下一頁】

路透社周二（25日）引述IMF第一副總裁戈皮納特（Gita Gopinath）指，俄羅斯2014年吞併克里米亞地區時，當時市場需求低迷及頁岩氣供應充足令能源價格大幅下跌，與目前情況非常不同。

戈皮納特指出歐洲的天然氣儲量很低，估計如果俄烏衝突升級，能源及俄羅斯出口的其他大宗商品價格都將進一步上升。

俄羅斯吞併克里米亞後遭到國際制裁，再加上油價下跌，俄羅斯經濟於2015年收縮3.7%。戈皮納特指IMF目前估計俄羅斯今年經濟增長2.8%，但上述數據未有納入俄烏衝突作考慮因素。

她早前表示如衝突升級及西方國家對俄羅斯的潛在制裁，或會推高石油及天然氣價格，從而導致全球多國能源成本急升。

英首相約翰遜指俄將發動閃電戰 突襲烏克蘭首都 【下一頁】

戈皮納特警告即使全球範圍的整體通脹已經處於極高水平，上述因素或使通脹在更長時間內維持在更高水平，更會使工資與物價螺旋式通脹（即工資及物價互相影響輪番上升）出現的風險增加。

她預計俄烏衝突將對俄羅斯股市和貨幣盧布產生影響，強調IMF官員仍希望事件能和平解決。

IMF周二上調了對發達經濟體和發展中經濟體今年的通脹預測，指價格壓力上升的持續時間或較早前預測更長。但IMF估計隨着燃料和食品價格增長放緩，價格料於明年回落。

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責任編輯：鄭錦玲

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