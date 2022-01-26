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【新股IPO】創新奇智2121明日掛牌暗盤跌4.4% 超額認購近13倍 一手中籤率15%

股樓投資 19:09 2022/01/26

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內地人工智能企業創新奇智（新上市編號：02121）將於明日掛牌，根據輝立交易平台顯示，其暗盤平開報26.3元，最高曾見26.8元，低見24.6元，暗盤收市報25.15元，較招股價26.3元，跌4.4%。

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創新奇智公開發售部份錄得超額認購約12.89倍，國際發售部分已獲超購約1.62倍；同時以招股價下限26.3元訂價，其招股價範圍介乎26.3至27.3元，以每手100股計，一手中籤率為15%，投資者要認購15手才能穩獲一手。創新奇智聯席保薦人為瑞銀、中金及華興資本。

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同場加映【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

該公司是次上市集資得，約45%擬用於提升研發能力；25%用於提升商業化能力；10%用於潛在戰略投資及收購；10%用於加強內部系統及提升信息基礎設施；10%用於營運資金及一般公司用途。

【姜濤 x PayMe】 PayMe群組利是用戶一周內收逾150萬封 第二輪加推7萬張28元優惠【見下頁】

此外，基石投資者軟銀旗下SVF II Zeal及美國投資基金Laurion Capital Master Fund合共認購公司763.53萬股，佔公司緊隨全球發售完成後股本約1.37%。

同場加映：【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

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記者：張以正

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創新奇智（02121） IPO 港股

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