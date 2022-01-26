【有相睇】準新人趁疫情置業　御庭軒兩房連裝修有價講　成交價600萬有找

近日疫情反覆，普遍業主願議價成交。美聯物業蔡天賜表示，一對準新人計劃於婚前置業，睇準時機入市，日前購入粉嶺御庭軒一個低層2房單位，議價後單位不到600萬元成交。

剛成交的單位為御庭軒8座低層D室，實用面積約419平方呎，2房間隔。單位早前叫價約610萬元放售，議價後終以595萬元成交，折合實用呎價約14,200元。

單位圖片（由代理提供）

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蔡天賜稱，買家為一對準新人，擬於婚前率先置業，有見最新樓價略為回調，隨即積極出動搵筍盤，二人鍾情上址裝修新淨，間隔實用，而且座向東南，享開揚山景，故火速聯繫原業主洽商。

據了解，原業主2016年3月以382.5萬元購得，是次轉手帳面獲利212.5萬元，升值約55.6%。代理指，本宗為該屋苑本月首宗二手成交。

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