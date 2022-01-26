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【北京冬奧】中移動香港獲冬奧VR轉播權　用戶可360全景方式觀看賽事

科技 18:30 2022/01/26

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中國移動香港（CMHK）今宣布，獲得今屆冬奧的虛擬實境（VR）轉播權。（法新社及官方資料圖片）

體育界盛事冬季奧運會將於2月4日在北京正式揭幕，相信不少港人也十分期待香港健兒的表現。中國移動香港（CMHK）今宣布，獲得今屆冬奧的虛擬實境（VR）轉播權，成為香港首個以VR模式提供冬奧節目內容的網絡營運商。屆時觀眾便可以透過VR觀賞冬奧賽事，為港隊打氣。

【人工智能】Meta建世上最快AI超級電腦　為建立元宇宙打下基礎

VR全景觀賞　隨意轉換角度

中移動香港成為今屆大會指定VR內容提供平台，觀眾只需預先下載由該企提供的免費應用程式UTV App，將可由2月4日至28日，以VR 360全景模式觀賞冬奧賽事精華。同時，觀眾可以在UTV App上隨意操縱觀賽角度和位置，感受極速賽事。CMHK表示，應用程式上已設有「冬奥專區」，將會不斷更新冬奥節目，包括賽事點播、實時金牌榜、賽事討論及明星選手特輯等，以便體育迷緊貼最新消息。

為運動員提供網絡支援

中國移動香港董事兼行政總裁李帆風表示，是次除了為香港觀眾帶來觀賞賽事的新體驗外，亦會全力支持本地運體員出賽，為他們提供5G網絡的支援，香港滑冰聯盟成員朱定文和其團隊也是受惠的一員。

【虛擬實境】Google 啟動 Project Iris 傳再戰 AR 眼鏡市場

【Meta Watch】Meta可拆式屏幕智能手錶　預計年內推出？

記者：文睿

另外，三星新推出的中階手機Galaxy S21 FE 5G已公開發售，若準備在踏入2022年買新手機的用戶，也可參考以下實測：

【三星實測】新機搶先玩！三星中階5G機Galaxy S21 FE　香港正式上市（有片）

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