【豐田汽車】豐田計劃2022年生產1100萬架汽車　按年增2成創歷史新高

▲ 日本汽車業龍頭豐田汽車 （Toyota） 計劃， 2022年度在全球生産約1100萬架汽車。（法新社圖片）

日本汽車業龍頭豐田汽車 （Toyota） 計劃， 2022年度在全球生産約1100萬架汽車。産量比2021年度900萬架高出約2成，將創下自2016年歷史新高，但前提是疫情平息，半導體短缺問題解決。

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日經新聞報道，豐田已於1月25日前通知各主要汽車零件廠，各間公司也將依照計畫內容規劃零件生產的進度。不過，疫情狀況若遲遲沒有改善，該目標恐面臨挑戰。

國內生產約350萬架 海外約750萬架

該企在1月下旬通知部分零件廠商，計劃2022年4月在全球生產100萬架左右，創歷史新高。豐田2022年度的日本國內生產計畫將維持在300萬架，以維持日本國內的工資和生產成本。

據悉，豐田計劃2022年度在日本國內生產約350萬架、於海外生產約750萬架，分別較 2021年增加15%和25%；平均每個月增加90多萬架。

豐田2019年度全球產量874萬架，2020年度降至818萬架。2021年度計劃生產900萬架，但由於芯片短缺關係，2022 年 2、3月無法大量增產，可能無法達標。

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責任編輯：李智美