【職場熱話】升職反被凍薪 打工仔大感不憤 怨人事部變相出術減薪

每逢年尾不少公司都有年度評價，打工仔最想的無非都是升職加人工。近日有網民在討論區指有幸升職加薪，卻因疫情公司決定暫緩生效時間，讓他大感不憤。

樓主指公司年尾決定升其職和加薪，但因受到疫情影響，公司要延後加薪的生效時間，即是升職後卻被凍薪。他指變相做得好升職就減薪，其他人就不用。他更指公司人事部這個方法要別人減，自己卻不用減真是「好橋」。

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有網民認為「職級重要過人工！減都要做」。

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亦有網民認為「或者叫公司唔好升！」、「疫情之下許多無可奈何事」。

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責任編輯：陸盈希