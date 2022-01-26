【俄烏衝突】高盛：俄烏局勢緊張　對能源輸送不會有太大影響

俄羅斯與烏克蘭邊境局勢緊張，高盛集團表示，石油和天然氣輸送不太可能受到烏克蘭緊張局勢升溫的巨大影響。

高盛的商品研究全球主管 Jeff Currie接受外媒訪問時表示，高盛的基本預測是不會中斷石油和天然氣輸送。他指出，制裁導致的供應阻斷將會是兩敗俱傷，因為停止能源過境烏克蘭輸送不符合任何一方的利益。

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Jeff Currie預計油氣價格可能有上漲空間。另外，由於烏克蘭是小麥和玉米的主要出口國，糧食價格也值得關注。

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責任編輯：黃苑筠