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狂熱女粉絲兩闖庫克住宅 蘋果入稟申請禁制令

環球社會熱點 17:12 2022/01/26

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美國媒體報道，1名美國女子自2020年底起，不斷透過電郵等方式恐嚇蘋果公司行政總裁庫克。女子更聲稱自己和庫克是戀人關係，去年更兩度試圖闖入庫克住宅。蘋果公司入稟美國法院，法官已批出臨時禁制令。

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蘋果向加州聖克拉拉縣（Santa Clara County）法院提交文件顯示，1名來自維珍尼亞州（Virginia）的45歲女子自2020年10月至11月中期間，曾向庫克（Tim Cook）發送近200封電郵，語氣十分具有威脅性，且令人高度不安。

蘋果公司指，女子不斷透過電郵向庫克發送透購買手槍及子彈的圖片，亦曾在社交媒體Twitter上不斷標記庫克，及寫信暗示希望和庫克發生性關係，指自己耐心近乎耗盡，將要活不下去。

女子更聲稱自己和庫克是戀人關係，庫克是其一對雙胞胎孩子的父親。她亦曾以庫克的名義開設公司，上月更向庫克索要5億美元（約39萬港元），換取原諒及忘記。本月初更曾透過電郵要求庫克清空住所，方便她下周入住。

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文件亦透露，女子在去年10月時，突然出現在庫克住所外，被保安帶走前稱希望能和庫克交談。惟她數分鐘後再度折返，被當地警察攔下。警方搜查女子車輛並未發現武器，但指她駕照過期並拖走車輛。女子當時警告，自己或將採取暴力行為。

聖克拉拉縣法院已批出臨時禁制令，禁止女子持有槍械或接近庫克住所及所有蘋果公司辦公室。同時亦禁止女子聯絡，或在社交媒體上標記庫克。臨時禁制令將維持至3月29日，屆時法院將決定是否延長有效期。

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責任編輯：李俊儀

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