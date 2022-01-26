【職場熱話】打工仔面試古怪經歷 眾人房內呆等2小時 老闆只顧自吹自擂 當眾揭私隱憤然離場

打工仔面試應徵，經常遇到不少趣怪或奇怪的遭遇，最近有網民在討論區發帖，指自己到一家公司面試時，遇上最古怪的經歷，除了要一眾應徵者呆等老闆2小時外，更要聽他自吹自擂大談威水史，最後更因揭應徵者私隱而憤然離場，此番遭遇亦令不少網友嘖嘖稱奇。

網民見工面試奇怪經歷：

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此帖一出，引起不少網民興趣，熱烈討論，大部份不認同此公司老闆之行為：「這個老闆跟唔過，呢類人他唔會當其他人是人，其他人只是工具，Trump Trump 就是呢類人」、「個老闆想刷存在感，迫人聽佢講話」、「走得好, 以為自己份工好巴閉, 唔識尊重員工, 入到去一定做死你」、「十足以前的港產笑片, 但當事人笑唔出」

後來竟有當日一同應徵的網友回覆，指自己是去應徵工程部，當日發帖者離開後，那個老闆叫留低的人一起唱歌，唱完後又有幾個應徵者離開，走剩他跟一個女仔。老闆突然用粗口不停罵他們兩人，那個女仔開始害怕哭起來。網友見勢色不對，都準備離開，還打眼色叫那女仔一齊走。怎料那女仔忽然怪笑，又語無倫次，而老闆則跪在地胡亂說話，嚇得那網友發足狂奔，跑樓梯直落地下，他懷疑其實是邪教儀式多過見工。

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記者：李兆明