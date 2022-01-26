  • 20°C
香港時間 : 2022126日 (三) 18:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場熱話】打工仔面試古怪經歷 眾人房內呆等2小時 老闆只顧自吹自擂 當眾揭私隱憤然離場

理財智慧 18:15 2022/01/26

分享：

打工仔面試應徵，經常遇到不少趣怪或奇怪的遭遇，最近有網民在討論區發帖，指自己到一家公司面試時，遇上最古怪的經歷，除了要一眾應徵者呆等老闆2小時外，更要聽他自吹自擂大談威水史，最後更因揭應徵者私隱而憤然離場，此番遭遇亦令不少網友嘖嘖稱奇。

網民見工面試奇怪經歷：

    點擊圖片放大
    +13
    +12

同場加映：【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

此帖一出，引起不少網民興趣，熱烈討論，大部份不認同此公司老闆之行為：「這個老闆跟唔過，呢類人他唔會當其他人是人，其他人只是工具，Trump Trump 就是呢類人」、「個老闆想刷存在感，迫人聽佢講話」、「走得好, 以為自己份工好巴閉, 唔識尊重員工, 入到去一定做死你」、「十足以前的港產笑片, 但當事人笑唔出」

後來竟有當日一同應徵的網友回覆，指自己是去應徵工程部，當日發帖者離開後，那個老闆叫留低的人一起唱歌，唱完後又有幾個應徵者離開，走剩他跟一個女仔。老闆突然用粗口不停罵他們兩人，那個女仔開始害怕哭起來。網友見勢色不對，都準備離開，還打眼色叫那女仔一齊走。怎料那女仔忽然怪笑，又語無倫次，而老闆則跪在地胡亂說話，嚇得那網友發足狂奔，跑樓梯直落地下，他懷疑其實是邪教儀式多過見工。

同場加映：【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

相關文章：

【職場熱話】準時上班都是美德？  打工仔厭同事每日遲到1小時  憂與上司商討成「二五仔」

【職場熱話】公司疑似有員工染疫   同事卻千叮萬囑不要做檢測   怕要在竹篙灣隔離過新年

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明

 

 

 

開啟hket App，閱讀全文
經濟 香港經濟日報 工程 香港

上一篇文章

【裝修攻略@iM網欄】裝修爛尾 視察報告有咩用？

下一篇文章

【火速成交】一知心水屋苑有筍盤放售　返緊工都用放飯時間趕去睇樓　映灣園三房即日零議價1,000萬沽
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【欲哭無淚】觀塘凱滙「四連撻」　買家白蝕逾690萬訂金
【欲哭無淚】觀塘凱滙「四連撻」　買家白蝕逾690萬訂金
【兼職工略】民政署請非公務員合約行動助理 需在受限區域、流動採樣站或社區檢測中心當值 時薪120元
【兼職工略】民政署請非公務員合約行動助理 需在受限區域、流動採樣站或社區檢測中心當值 時薪120元
【姜濤 x 滙豐】姜濤最新PayMe廣告有得睇 注入賀歲片精髓 姜濤：自己特別興奮
【姜濤 x 滙豐】姜濤最新PayMe廣告有得睇 注入賀歲片精髓 姜濤：自己特別興奮
港鐵向城巴新巴母企 收購八達通股權 交易後權益增至64%
港鐵向城巴新巴母企 收購八達通股權 交易後權益增至64%
【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識
【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識
沙田友必睇 麥當勞強勢回歸沙田新城市廣場 勢成區內新地標餐廳
沙田友必睇 麥當勞強勢回歸沙田新城市廣場 勢成區內新地標餐廳
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款