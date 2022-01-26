【可持續發展】許正宇：政府已發行逾70億美元等值綠債　為14個綠色項目融資

▲ 許正宇指政府已發行逾70億美元等值綠債，為14個綠色項目融資。

財經事務及庫務局局長許正宇出席香港投資基金公會的線上論壇時指出，本港離岸人民幣資金池規模超過8600億元人民幣。

他指出，作為內地市場的主要大門，本港與內地設有不同的互聯互通機制，包括股票通、債券通、理財通及基金互認機制。為進一步推動人民幣國際化，本港其中一項稍後推出的舉措，是引入可透過南向股票通交易的人民幣計價股票，使內地投資者可在毋須兌換貨幣的情況下，買賣港股。

許正宇又談及綠色金融，指未來15至20年，本港政府料投入約2400億港元，以支持一系列對抗氣候變化的措施。他又提到，本港政府已發行逾70億美元等值的綠色債券，為合共14個與能源效益、保育及廢棄物管理有關的公共項目融資，所涵蓋的範圍包括污水管理及綠色建築。

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記者﹕余倩敏