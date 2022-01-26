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【樓市熱話】租樓VS買樓 租樓永遠給錢人賺 買樓反而有升無跌

理財智慧 17:04 2022/01/26

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香港樓價一向貴得誇張，已經連續十年成為全球樓價最難負擔的城市，看來普通打工仔要「上車」真的愈來愈困難。近日有網民在「連登」討論區發文認為辛苦賺回來的錢拿來交租，倒不如更努力儲夠錢買樓，總好過把錢給人賺而引起討論。

樓主經歷：

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【職場熱話】公司變美甲舖？  疫情下限制「扮靚」  打工仔揭同事下班後將公司變美甲店 【下一頁

同場加映：【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

有網民認為「無買樓資產無得升值，還浪費自己借貸能力去槓桿，基本上收到第一張糧單就已經有借貸能力去買樓」、「供樓的錢不會加，只會愈來愈平」。

亦有網民認為「今時今日樓價已經飽和，如長沙灣新樓呎價都2萬，還可以升多少？放租用50年時間先回到本，不如用來炒股」。

同場加映：【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

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責任編輯：陸盈希

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