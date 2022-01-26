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【蘋果爭議】不守承諾！　蘋果將被荷蘭反壟斷機構罰4,398萬元

科技 17:04 2022/01/26

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近日ACM卻宣布將對蘋果每周罰款500萬歐元（約4,398萬港元），原因是公司沒有遵守約定，開放讓荷蘭交友App使用第三方支付機制。（AFP）

蘋果（Apple）App Store應用商店的30％抽成制度，以及未開放第三方支付，一直引起不少開發商不滿。其中與荷蘭消費者和市場管理局（ACM）的爭議，近日又有新發展。蘋果上周宣布將允許荷蘭App Store內的交友App使用第三方支付，惟近日ACM卻宣布將對蘋果每周罰款500萬歐元（約4,398萬港元），原因是公司沒有遵守約定，開放讓荷蘭交友App使用第三方支付機制。當局強調，直至公司有改善時就會停止收取罰款。

【Safari漏洞】蘋果急推iOS 15.3 RC版修復 防用戶瀏覽記錄、Google ID外洩

蘋果早前表示，已遵守ACM在12月公布的命令。然而ACM認為蘋果在幾方面未能滿足要求，且沒有調整條件，令交友App開發商仍無法使用其他支付系統。ACM又指，蘋果似乎迫使交友App開發人員，在第三方支付及蘋果支付系統之間作出選擇。

【官司不斷】Google被美國5州起訴 涉以欺騙方式追蹤用戶位置

ACM去年12月的判決指出，蘋果App Store有壟斷行為，違反競爭法，因此要求公司必須在2022年1月15日前作出調整，否則將對其作出罰款。蘋果當時承諾，將允許包括Tinder等交友App提供第三方支付，用戶在App內支付時可選擇蘋果或第三方支付，且交友App開發商無需支付15至30%「蘋果稅」。

【網絡監管】美國民主黨公布網絡新法案 擬禁監控廣告

責任編輯：廖淑瑩

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