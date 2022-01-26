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【職場熱話】無薪病假都要醫生紙？ 稍有不適休息便可 打工仔嘆請一日假卻掉過千元

理財智慧 17:03 2022/01/26

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人有一時三刻感到不適真的無法預料，上班一族唯有請假。有網民在討論區發文指不明為何請無薪病假都要有醫生紙，認為有些不適只要休息就可以，勉強為醫生紙而看醫生覺得浪費金錢。

樓主經歷：

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【職場熱話】準時上班都是美德？  打工仔厭同事每日遲到1小時  憂與上司商討成「二五仔」下一頁

同場加映：【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

有網民認為「不用給醫生紙就可請假，如何確定你真的病！規舉訂立就是防止有人作假」、「太多人利用醫生紙請假，有些公司只收政府醫生病假紙，因為私家診所太多濫用醫生紙」。

亦有網民認為「病假是普通打工仔和公務員福利，當你做自己生意或是公司高管，看你還會不會請病假休息？」、「無薪請事假咪算囉」。

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責任編輯：陸盈希

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