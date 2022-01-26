【職場熱話】公司福利定搵笨？ 雪櫃凍飲售價貴過7-11 同事唔幫襯變過期 老闆出招終惹眾怒

相信每個人在職場上都希望能夠遇到一位好老闆，然而好老闆總是可遇難求，當中由一些日常細節便能看清一個人的為人。而近日有網民在FB專頁「奴工處」發文，指自己公司的老闆為人粗劣，不但以比市面更高的價錢出售飲品給予同事，更會減價賣過期產品，使樓主對其老闆感到反感。

樓主經歷：

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「 若他不是如此小氣又怎麼能做到老闆呢？」，「 好心飲品便當福利免費飲吧，若這能使員工更用心工作，公司便能多賺一點。」，也有人指，「 千萬不要買他的飲品。」。

另有網民指，「 其實他賣那些飲品給你們也不算太低劣, 重點是他賣得比便利店還要貴。」。

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責任編輯：關海儀