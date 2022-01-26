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【新股IPO】鄉村基快餐連鎖申請來港上市 紅杉持股7.88%

股樓投資 17:03 2022/01/26

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內地餐飲集團鄉村基快餐連鎖已遞交上市申請，並已聘任高盛及招銀國際為聯席保薦人。鄉村基快餐於內地經營「鄉村基」及「大米先生」兩個快餐品牌，截至2021年9月30日餐廳數量達到1145家。按2020年連鎖餐廳數量及所得收入計算，鄉村基是中國最大的直營中式快餐集團。

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根據初步招股文件顯示，2021年首三季收入達34.34億元人民幣，按年增長56%；期內錄得純利1.61億元人民幣，對比2020年同期為虧損1610.6萬元人民幣。鄉村基是次集資所得，預計將用於擴展餐廳網絡、深化市場滲透並按需要翻新現有餐廳、加強供應鏈及技術能力，以及用作一般企業用途。

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鄉村基快餐連鎖於2020年獲紅杉資本的3億元人民幣融資，目前紅杉持有鄉村基上市前約7.88%股份。

同場加映：【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

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記者：張以正

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