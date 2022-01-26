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【職場熱話】初創公司VS大公司 薪金與福利各有各好 打工仔感困惑網上尋意見

理財智慧 17:02 2022/01/26

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打工仔最想當然是有份人工高、福利好的工，但很多時卻不能魚與熊掌兼備。近日就有網民在「Dcard」討論區上發文指現職和新工在薪金和福利方面各有各好，感到困惑，因而詢問網民意見。

樓主經歷：

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【職場熱話】公司疑似有員工染疫   同事卻千叮萬囑不要做檢測   怕要在竹篙灣隔離過新年下一頁

同場加映：【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

有網民認為「一定轉，年薪多又有福利，新公司有同事一齊分擔，有咩理由唔轉」、「如果津貼或獎金是固定，可以計在現有薪金上，人工又多啲，規模又大啲，福利又足啲，為何不轉」。

亦有網民認為「眼光放長遠點，細公司規模細，做野多自然學野多。之後唔做可以學點創業。而且細公司開始規模變大，收入自然變多」、「唔建議太快轉工，因為會對日後搵工有影響，讓人覺得你騎牛搵馬咩」。

同場加映：【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

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責任編輯：陸盈希

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【職場熱話】無薪病假都要醫生紙？ 稍有不適休息便可 打工仔嘆請一日假卻掉過千元
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