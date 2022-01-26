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【職場文化】4天工作制難普及？　年輕管理層上位料成催化劑

商業 16:27 2022/01/26

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據英國特許管理學會( CMI ) 的研究數據顯示，近80%的35歲以下的高級管理人員喜歡採用4天工作制，而55歲或以上的人中，只有56%喜歡這種想法。（資料圖片）

在新冠疫情推波助瀾下，一些企業已開始實行每周4天工作制，不過英國有調查顯示，4天工作制普及進度似乎仍然緩慢，發現只有7%的管理層已經啟動或決定實行4天工作制。

受疫情影響，一些企業已開始4天工作制，例如英國虛擬銀行Atom Bank去年底已宣布實施，以保持員工身心健康。日本的松下（Panasonic）亦於年初透露計劃批准員工選擇4天工作制，意在讓工作模更多元化；甚至日本佳能（Canon）的英國分公司，也計劃將於夏季開始實行4天工作制，為期6個月，且保障參與的員工薪金不減。

【職場文化】三大關鍵重塑企業文化　僱員揀工要靈活性、關愛度兼備

不過有調查顯示，4天工作制普及進度似乎仍然緩慢。英國非營利組織Be The Business早前對全國中小企的管理層進行調查，發現只有7%的管理層已經啟動或決定實行4天工作制，較去年2月的5%略有增加。正在考慮實行該制度的人也輕微上升3%至20%。雖然有近一半人表示比新冠疫情前更有可能考慮實行4天工作制 ，但亦有近30%人說他們永遠不會考慮。

女高管更熱衷於4天工作制

但打工仔也不要太失望，因為管理層的時代交替，或許是加快4天工作制普及的催化劑。據英國特許管理學會( CMI ) 的研究數據顯示，近80%的35歲以下的高級管理人員喜歡採用4天工作制，而55歲或以上的人中，只有56%喜歡這種想法。該研究還顯示，女性高管比男性高管更熱衷於4天工作制，該比例為64%與57%。

【加薪有望？】亞太僱主擬提高今年薪酬預算　平均加薪幅度達5% 

金屬注射成型公司CMG Technologies總經理Rachel Garrett就是過來人，40歲的她早在2015年，將30多名員改成每周四天工作制，而且沒有減薪。「留住員工和保持員工的快樂是至關重要的。」Rachel表示，自4天工作制以來，公司營業額就增加了25%，而且利潤則猛增了200%。

英國政策分析師James Plunkett也認為，僱主會逐漸發現較短的工作時間會使員工更精力充沛，其每小時生產力和整體生產力和都會上升。

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責任編輯：陳卓賢

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