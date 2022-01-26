▲ 【虎年展望】晉達：服務國內市場為主的中資股料造好 中國經濟好轉宜「由下而上」選股

晉達中國股票投資組合經理馬文暢表示，經歷疫情的初期打擊後，中國經濟得以反彈，但隨後陷入一段艱難時期，去槓桿政策令部份負債偏高的內房發展商陷入困境，而投資增長放緩，加上電力供應短缺及部份地區偶然由於疫情而實施封鎖，導致經濟減速的程度較預期嚴重，但中國政策決策者現在轉為加強支持經濟增長，應能利好中國股市，其中以服務國內市場為主的個別中資股在虎年料相對造好。

「地緣政治升溫，若中美就貿易和國家安全問題發生衝突，專注於國內市場的公司較能免遭波及，但投資者應注意估值。」

馬文暢認為，部份中國公司的估值倍數過高，遠超其盈利潛力，但基於業績動力好轉和投資者對多類股票感興趣，加上經濟環境好轉，市場應不乏投資良機，建議運用「由下而上」的選股方針，挖掘中國經濟動能提供各行各業的投資主意。

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