【職場熱話】小型公司老闆為省清潔費 竟要求行政助理包辦清潔 打工仔感不滿終辭職

不知道大家在職場上有沒有遇到過不公平的對待呢？近日有網民於FB專頁「奴工處」發文，指自己在職場上遇到了一位刻薄老闆，明明自己是擔任行政助理一職，但後來老闆為了節省開支，竟然要求她做一件事，使她感到十分生氣，而她最後也決定要辭職。

樓主經歷：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【職場熱話】準時上班都是美德？ 打工仔厭同事每日遲到1小時 憂與上司商討成「二五仔」 【下一頁】

同場加映：【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

指貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「 理他也是傻，必定走。」，「 連這些錢也要省，公司應該快要倒閉了吧。」，也有人指，「 細公司便是這樣，你以為每一件事也會有專屬的人負責嗎，這根本很正常，見怪不怪。」。

另有網民指，「 曾試過有間公司廁所塞了，然後老闆竟然叫行政助理去通廁所，於是那位同事便立即辭職。」。

同場加映：【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：關海儀