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【職場熱話】小型公司老闆為省清潔費 竟要求行政助理包辦清潔 打工仔感不滿終辭職

理財智慧 17:04 2022/01/26

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不知道大家在職場上有沒有遇到過不公平的對待呢？近日有網民於FB專頁「奴工處」發文，指自己在職場上遇到了一位刻薄老闆，明明自己是擔任行政助理一職，但後來老闆為了節省開支，竟然要求她做一件事，使她感到十分生氣，而她最後也決定要辭職。

樓主經歷：

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【職場熱話】準時上班都是美德？  打工仔厭同事每日遲到1小時  憂與上司商討成「二五仔」 【下一頁

同場加映：【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

指貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「 理他也是傻，必定走。」，「 連這些錢也要省，公司應該快要倒閉了吧。」，也有人指，「 細公司便是這樣，你以為每一件事也會有專屬的人負責嗎，這根本很正常，見怪不怪。」。

另有網民指，「 曾試過有間公司廁所塞了，然後老闆竟然叫行政助理去通廁所，於是那位同事便立即辭職。」。

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責任編輯：關海儀

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